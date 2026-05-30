В Пензе в ДТП в районе автовокзала пострадал мотоциклист

Вечером в пятницу, 29 мая, в Пензе в районе автовокзала случилось ДТП с участием мототранспорта.

По предварительным данным, в 19:40 на улице Каракозова, у пересечения с Луначарского, столкнулись Toyota Corolla, которой управлял 59-летний мужчина, и мотоцикл Yamaha с 43-летним водителем.

Кадры с места происшествия опубликовали в Сети. По сообщениям очевидцев, мотоциклист лежал на асфальте.

В областной ГАИ рассказали, что он получил травмы. Медики госпитализировали мужчину.

По факту ДТП проводят проверку.

27 мая на улице Кольцевой в Засечном 14-летний водитель кроссового мотоцикла BSE Z3L не справился с управлением. Сначала он врезался в металлическое ограждение, а затем сбил пешехода-мальчика.