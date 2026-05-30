В Пензе в ДТП в районе автовокзала пострадал мотоциклист

Происшествия

В Пензе в ДТП в районе автовокзала пострадал мотоциклист
Печать
Max

Вечером в пятницу, 29 мая, в Пензе в районе автовокзала случилось ДТП с участием мототранспорта.

По предварительным данным, в 19:40 на улице Каракозова, у пересечения с Луначарского, столкнулись Toyota Corolla, которой управлял 59-летний мужчина, и мотоцикл Yamaha с 43-летним водителем.

Кадры с места происшествия опубликовали в Сети. По сообщениям очевидцев, мотоциклист лежал на асфальте.

В областной ГАИ рассказали, что он получил травмы. Медики госпитализировали мужчину.

По факту ДТП проводят проверку.

27 мая на улице Кольцевой в Засечном 14-летний водитель кроссового мотоцикла BSE Z3L не справился с управлением. Сначала он врезался в металлическое ограждение, а затем сбил пешехода-мальчика.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп водитель мотоцикл
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!