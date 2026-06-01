В Пензе девочка-подросток попала в ДТП на электросамокате

Происшествия

В Пензе девочка-подросток попала в ДТП на электросамокате
Печать
Max

В субботу, 30 мая, на улице Герцена в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и электросамоката.

По предварительным данным, в 13:05 столкнулись Hyundai Solaris, за рулем которого находилась 55-летняя женщина, и Kugoo под управлением мальчика 2012 года рождения.

После произошедшего подростка госпитализировали с травмами.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Аналогичное ДТП случилось на улице Дарвина в Кузнецке 19 мая. Там пострадала девочка 2014 года рождения.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп гаи подросток
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!