В Пензе девочка-подросток попала в ДТП на электросамокате

В субботу, 30 мая, на улице Герцена в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля и электросамоката.

По предварительным данным, в 13:05 столкнулись Hyundai Solaris, за рулем которого находилась 55-летняя женщина, и Kugoo под управлением мальчика 2012 года рождения.

После произошедшего подростка госпитализировали с травмами.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Аналогичное ДТП случилось на улице Дарвина в Кузнецке 19 мая. Там пострадала девочка 2014 года рождения.