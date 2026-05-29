Появились новые кадры с места трагедии в Городищенском районе

Госавтоинспекция обнародовала новые кадры с места автокатастрофы, случившейся в пятницу, 29 мая, в Городищенском районе, между селами Степановка и Русский Ишим.

В 11:00 на 667-м километре трассы М-5 столкнулись Ford Focus и Mercedes с полуприцепом. За рулем первой машины находился мужчина 1989 года рождения, грузовиком управлял шофер 1974-го.

После удара легковой автомобиль превратился в груду металла.

Водитель Ford Focus и три его пассажира, женщина 1988 года рождения, мальчик 2013 и девочка 2020 года рождения, от полученных травм погибли на месте.

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах произошедшего, ход проверки контролирует прокуратура.

