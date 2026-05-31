Момент ДТП с косулей в Пензе попал на видео

В регионе случилось еще одно ДТП с участием дикого копытного, на это раз - непосредственно в Пензе.
Кадры, снятые видеорегистратором, появились в Сети вечером в субботу, 30 мая.
На них просматривается, как на проезжую часть слева неожиданно выбегает косуля. Она попадает под колеса автомобиля, идущего по правой полосе.
Отброшенное ударом на дорогу животное сумело встать на ноги (хотя и не сразу) и убежать туда же, откуда появилось. Сбившая косулю машина в это время свернула на обочину.
Точное время и дату автор ролика не обозначил. Инцидент произошел, предположительно, на дублере Окружной.