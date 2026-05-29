В Пензенской области объявили ракетную опасность

В пятницу, 29 мая, в Пензенской области ввели режим «Ракетная опасность». Губернатор Олег Мельниченко сообщил об этом в своем канале в МАХ в 14:38.

«Запущено СМС-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению. При получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом, если вы находитесь в здании.

Если вы на улице - зайти в ближайшее укрытие. В безопасном месте нужно оставаться до сигнала «Отбой ракетной опасности», - написал глава региона.

Перед этим, в 14:32, ввели также режим «Ковер», действуют ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

В текущем месяце в регионе уже 6 раз объявляли ракетную опасность: 5, 7, 17, 26, 27 и 28 мая.

«За последнее время в разы возросло количество попыток атак на наши территории, не только БПЛА, но и ракетами», - констатировал Олег Мельниченко.

