Загрязнение почвы на станции Чаис: названа сумма экологического ущерба

Происшествия

Загрязнение почвы на станции Чаис: названа сумма экологического ущерба
Печать
Max

Специалисты оценили экологический ущерб от загрязнения почвы мазутом на станции Чаис в селе Павловка Никольского района Пензенской области.

ЧП случилось 13 декабря прошлого года. На станции столкнулись локомотив и грузовой поезд, в результате с рельсов сошли 23 цистерны, заполненные мазутом.

Нефтепродукт разлился на площади 1 000 кв. м. Объем загрязненной почвы превысил 17 000 тонн.

Экологический ущерб составил более 26 млн рублей. Возместить его намерены обязать ОАО «РЖД».

Транспортный прокурор направил в Басманный районный суд Москвы соответствующее исковое заявление.

Кроме того, ОАО «РЖД» хотят обязать провести рекультивацию земельного участка, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
загрязнение поезд прокуратура
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!