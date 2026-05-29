Загрязнение почвы на станции Чаис: названа сумма экологического ущерба

Специалисты оценили экологический ущерб от загрязнения почвы мазутом на станции Чаис в селе Павловка Никольского района Пензенской области.

ЧП случилось 13 декабря прошлого года. На станции столкнулись локомотив и грузовой поезд, в результате с рельсов сошли 23 цистерны, заполненные мазутом.

Нефтепродукт разлился на площади 1 000 кв. м. Объем загрязненной почвы превысил 17 000 тонн.

Экологический ущерб составил более 26 млн рублей. Возместить его намерены обязать ОАО «РЖД».

Транспортный прокурор направил в Басманный районный суд Москвы соответствующее исковое заявление.

Кроме того, ОАО «РЖД» хотят обязать провести рекультивацию земельного участка, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.