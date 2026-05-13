В Пензе таксист не смог справиться с пьяной женщиной

В Пензе росгвардейцы помогли таксисту с нетрезвой клиенткой, устроившей дебош.

Шофер сам обратился к правоохранителям в 3:45 среды, 13 мая, позвонив с остановки на улице Антонова. Мужчина рассказал, что принял заказ, но севшая в машину женщина была в крайней степени опьянения. Она вела себя неадекватно и агрессивно реагировала на замечания.

Испугавшись, таксист затормозил на остановке общественного транспорта и попросил клиентку выйти, однако та категорически отказалась.

Прибывшие на место росгвардейцы побеседовали с женщиной.

«В связи с тем, что в действиях пассажирки усматривались признаки административного правонарушения, на место были вызваны сотрудники полиции для дальнейшего разбирательства», - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Клиентку передали полицейским для составления протокола.