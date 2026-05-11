В Городищенском районе водитель сбил лося и попал в больницу

Поздним вечером в воскресенье, 10 мая, в Городищенском районе случилось ДТП с участием животного.

По предварительным данным, в 21:55 на 14-м километре дороги Нижняя Елюзань - Верхняя Елюзань - Сурск 20-летний водитель автомобиля Mitsubishi Lancer сбил лося.

После этого машина выехала в кювет и опрокинулась.

Молодой человек получил травмы, ему потребовалась госпитализация. Судьба животного неизвестна.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.