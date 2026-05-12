В Пензе росгвардейцы задержали 2 нарушителей ночного покоя

В ночь на вторник, 12 мая, сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии задержали двух человек, нарушивших покой жильцов дома на улице Ладожской в Пензе.

Сигнал поступил на пульт дежурного в первом часу ночи. Люди рассказали, что на техническом этаже неизвестные лица шумят и распивают спиртное.

Прибывший на место наряд группы задержания Росгвардии обнаружил мужчин 28 и 29 лет с явными признаками алкогольного опьянения.

Как оказалось, друзья отмечали день рождения одного из них. Выбрав неподходящее для праздника место, они нарушили общественный порядок и помешали отдыхать жителям дома.

Стражи правопорядка доставили задержанных в отдел полиции для составления протоколов об административном правонарушении, сообщили в ведомстве.