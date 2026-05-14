В Чаадаевке в ДТП пострадал 71-летний велосипедист

В четверг, 14 мая, в поселке Чаадаевка Городищенского района случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

По данным Пензенского пожарно-спасательного центра, на улице Кирова водитель автомобиля ВАЗ-2109 сбил 71-летнего велосипедиста.

Мужчина получил травмы, ему потребовалась госпитализация.

«Пожарные на месте происшествия выставили ограждение, оказали помощь в транспортировке пострадавшего в автомобиль скорой помощи», - рассказали в ППСЦ.

Ранее 24-летнего жителя поселка Беково признали виновником ДТП, в котором погибла 52-летняя велосипедистка. В ночь перед трагедией он употреблял алкоголь.

