На ул. Луначарского пенсионерка выпала из салона автобуса

В Пензе возбудили уголовное дело, после того как 69-летняя женщина выпала из автобуса № 70. Это случилось 4 мая в районе автовокзала на улице Луначарского.

По предварительным данным, водитель, отъезжая от остановки, не убедился, что двери закрылись, из-за чего пассажирка выпала из салона.

Женщина получила травмы и была госпитализирована.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, завели дело.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областном СУ СКР.