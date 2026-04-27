В Бессоновском районе травмировался юный мотоциклист

В воскресенье, 26 апреля, в Пензенской области произошло очередное ДТП с юным мотоциклистом. На этот раз в Бессоновском районе пострадал подросток 2011 года рождения.

По предварительным данным, авария случилась в 0:15 на подъезде к поселку Полевому.

Юный водитель Motoland съехал с дороги в кювет, мотоцикл опрокинулся. Подросток получил травмы и был госпитализирован, сообщили в областной Госавтоинспекции.

23 апреля в поле в 300 метрах от улицы Колхозной в р. п. Лунино опрокинулся в овраг мотоцикл водителя 2009 года рождения. Юношу увезли в больницу.

22 апреля в ДТП в Нижнем Ломове пострадал мотоциклист 2008 года рождения. Он столкнулся с автомобилем «Лада-Приора». Молодого человека тоже госпитализировали.

