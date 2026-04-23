В Нижнем Ломове госпитализировали после ДТП юного мотоциклиста

Вечером в среду, 22 апреля, в Нижнем Ломове в ДТП получил травмы юный мотоциклист.

По предварительным данным, авария случилась в 19:45 на улице Сергеева.

Столкнулись «Лада-Приора», которой управлял мужчина 1985 года рождения, и мотоцикл Bajaj Pulsar с юношей 2008 года рождения за рулем.

Молодой водитель получил травмы и был госпитализирован, сообщили в областной Госавтоинспекции.

30 марта в ДТП на улице Строителей в Заречном пострадал 26-летний мотоциклист, столкнувшийся с автомобилем «Лада-Веста», а в Заводском районе Пензы 14-летний подросток на мотоцикле врезался в здание.

дтп гаи мотоцикл
 
 
 
 
 

