В Терновке на Осоавиахимовской на ходу загорелся грузовик

Происшествия

Печать
Max

В пятницу, 17 апреля, на улице Осоавиахимовской в Терновке загорелась фура. Как рассказали в региональном ГУ МЧС России, сообщение о пожаре поступило в 11:09.

Во время движения у фуры вспыхнуло подкапотное пространство на площади 2 кв. м. Огонь потушили 8 спасателей, приехавших на 2 спецмашинах.

В ЧП никто не пострадал.

По словам очевидцев, водитель фуры быстро отреагировал на случившееся: успел разъединить тягач и прицеп.

26 марта в Городищенском районе на трассе М-5 во время движения также загорелась грузовая машина. Огонь охватил прицеп. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пожар автомобиль мчс
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!