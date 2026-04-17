В Терновке на Осоавиахимовской на ходу загорелся грузовик

В пятницу, 17 апреля, на улице Осоавиахимовской в Терновке загорелась фура. Как рассказали в региональном ГУ МЧС России, сообщение о пожаре поступило в 11:09.

Во время движения у фуры вспыхнуло подкапотное пространство на площади 2 кв. м. Огонь потушили 8 спасателей, приехавших на 2 спецмашинах.

В ЧП никто не пострадал.

По словам очевидцев, водитель фуры быстро отреагировал на случившееся: успел разъединить тягач и прицеп.

26 марта в Городищенском районе на трассе М-5 во время движения также загорелась грузовая машина. Огонь охватил прицеп. По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств.