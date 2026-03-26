В Городищенском районе во время движения загорелась фура

В Городищенском районе во время движения загорелась фура
В четверг, 26 марта, на трассе М-5 в Городищенском районе загорелся грузовик. Кадры с места происшествия опубликовали в Сети.

По словам очевидцев, ЧП случилось рядом с Городищем. Огонь охватил прицеп фуры.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России, сообщение о возгорании поступило в 10:12. Автомобиль вспыхнул во время движения.

Для тушения пламени привлекли 4 человека и 2 единицы техники. В ЧП никто не пострадал.

Похожий инцидент произошел в Пензе на улице Генерала Глазунова. Во время движения загорелся автомобиль ВАЗ-2115.

Фото 2 - «Сова Пенза авто».

пожар автомобиль мчс
 
 
 
 
 

