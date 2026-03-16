На Чемодановской свалке в Пензе загорелся мусор

В воскресенье, 15 марта, на полигоне по хранению твердых бытовых отходов на улице Осенней в Пензе случился пожар. Это место в народе называют Чемодановской свалкой.

Площадь, пройденная огнем, составила 150 квадратных метров.

В ликвидации возгорания принимали участие сотрудники МЧС и областного пожарно-спасательного центра.

«Предварительная причина - неосторожное обращение с огнем», - уточнили в региональном ГУ МЧС России.

Пожары на Чемодановской свалке нередки. Особое беспокойство тлеющий мусор доставлял людям в 2024 году.

Представитель министерства ЖКХ и ГЗН тогда отметил, что остаточная вместимость объекта рассчитана до 2029 года. До 2030-го полигон, по планам, ждут закрытие и рекультивация.