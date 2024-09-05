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Общество

Тлеющий на Чемодановской свалке мусор не дает людям вольно дышать

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Несколько дней жители Заречного страдают от смога и ужасного запаха, идущих со стороны главной свалки Пензы. Свое недовольство они излагают в городском телеграм-канале.

«Каждый вечер, как стемнеет, город Заречный охватывает густой смог. В районе центральной и АМ-проходной, школы № 222 - очень сильный запах дыма от сгорания пластика и подобных материалов. Длится это иногда всю ночь до утра, иногда - часть ночи. Прошу пояснить, когда это закончится, когда перестанут травить нас и наших детей (у ребенка от запаха начинается аллергический кашель) и действиями каких лиц это вызвано», - написал один из горожан.

Его поддержали другие негодующие зареченцы.

«Полностью поддерживаю», «Горит свалка. Запах невыносимый», «Запах дыма, правда, ужасный! Взрослые и дети задыхаются, окна открыть невозможно», «Ночью дышать невозможно, запах гари на всю квартиру, даже через закрытые окна все равно проникает испорченный воздух», - пишут они.

Один из жителей закрытого города добавил, что зловоние - еще не самое страшное.

«Микрочастицы, образующиеся после сгорания пластика, содержат немало диоксинов, канцерогенов, который легко провоцируют онкологию и заболевания, особенно у людей с пониженным иммунитетом, малолетних детей и младенцев в утробе», - показал он глубину проблемы.

Аналогичные жалобы поступают в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» от жителей сел Бессоновского района, расположенных недалеко от так называемой Чемодановской свалки.

В Министерстве ЖКХ и ГЗН Пензенской области пояснили, что на полигоне твердых бытовых отходов на улице Осенней тлеет мусор.

«Осуществляется ликвидация очагов возгорания», - добавили в ведомстве.

В ГУ МЧС России по Пензенской области уточнили: загорелись отходы на площади 200 кв. м. К тушению привлечены 9 человек, используется 2 единицы техники. КамАЗы, бульдозеры и иную технику выделил также областной центр.

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