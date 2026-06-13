Житель области попытался пронести на праздник запрещенное вещество

В УМВД России по Пензенской области отчитались о том, как в регионе прошло празднование Дня России в пятницу, 12 июня.

Его отметили в 47 населенных пунктах Сурского края. Всего было организовано более 70 массовых мероприятий, в которых участвовали свыше 100 000 жителей региона.

«В обеспечении общественного порядка и безопасности было задействовано 868 сотрудников полиции, 42 сотрудника Росгвардии и 353 представителя дополнительных сил (члены казачьих обществ, народные дружинники и работники частных охранных организаций)», - сообщили в региональном УМВД РФ.

В местах празднования полицейские проводили досмотр пензенцев, при этом использовались стационарные и ручные металлодетекторы.

«В ходе досмотра у одного из граждан был обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, содержащий два гриппер-пакета с веществом растительного происхождения», - рассказали в полиции.

Мужчину доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.