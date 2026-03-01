В Пензе на машину рухнула крыша старого магазина

Происшествия

В Пензе на машину рухнула крыша старого магазина
В Пензе из-за обильных осадков пострадал автомобиль, припаркованный около старой постройки на проспекте Строителей, 66а. Место для стоянки здесь выбирают многие водители.

«Крыша бывшего магазина «Теремок» не выдержала тяжести снега и обрушилась прямо на автомобиль», - рассказал сообщил подписчик телеграм-канала «Пенза Новости».

Он уточнил, что пострадавших нет.

Похожий инцидент произошел 16 февраля в поселке Чаадаевка: на машину с крыши многоэтажки свалились наледь и снег.

Сошедшая масса смяла крышу у автомобиля и выбила стекло. За несколько минут до происшествия через место парковки прошли школьники.

Фото - телеграм-чат Октябрьского района.

