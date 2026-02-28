В Пензенской области объявили «Ракетную опасность»

Происшествия

В Пензенской области объявили «Ракетную опасность»
На территории Пензенской области объявлен режим «Ракетная опасность», сообщил губернатор Олег Мельниченко в 17:46 в субботу, 28 февраля.

«Запущены звуковые сирены, речевое оповещение, смс-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению», - написал он в своем телеграм-канале.

Жителям региона при получении этого сигнала необходимо отойти от окон и не пользоваться лифтом.

Тем, кто на находится на улице, надо зайти в ближайшее укрытие.

«В безопасном месте нужно оставаться до сигнала «Отбой ракетной опасности», - предупредил губернатор.

UPD: в 18:00 объявлен отбой режима «Ракетная опасность».

