В Кузнецке при столкновении «Лады» и грузовика пострадала девушка

В Кузнецке вечером в среду, 25 февраля, на улице Орджоникидзе случилось ДТП с участием легкового и грузового автомобилей.

По предварительным данным, в 19:40 столкнулись автомобиль «Лада» под управлением 59-летнего мужчины и грузовик MAN с 57-летним водителем.

Травмы в аварии получила 21-летняя пассажирка легковой машины. Медики госпитализировали ее.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

Вечером 20 февраля в Кузнецком районе на автодороге Кузнецк - Марьевка - Индерка столкнулись «Лада-Гранта» и Chevrolet Niva. В ДТП пострадал 25-летний водитель «Лады».