Стали известны подробности смертельного ДТП под Виргой

В Госавтоинспекции прокомментировали смертельное дорожно-транспортное происшествие, случившееся в ночь на среду, 25 февраля, в Нижнеломовском районе.

По предварительным данным, в 3:50 на 560-м километре трассы М-5, под селом Вирга, столкнулись грузовик Fruehauf и Toyota Land Cruiser Prado.

За рулем фуры находился 51-летний шофер, легковым автомобилем управлял 32-летний мужчина.

От полученных травм водитель Toyota скончался на месте. Его пассажиры, мужчины 52 и 49 лет, были госпитализированы.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.