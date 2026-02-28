При пожаре в Заречном погиб 50-летний мужчина

В Заречном вечером в пятницу, 27 февраля, произошел пожар в многоэтажке на улице Ленина. Спасатели получили вызов в 21:57. Очевидцы сообщили о густом дыме, который шел из окон квартиры на 9-м этаже.

На место выехали 15 человек на 4 спецавтомобилях. Входная дверь в квартиру, в которой случилось возгорание, была открыта, лестничную клетку заполнил дым.

Соседи рассказали пожарным, что в жилье находится 50-летний мужчина. Спасатели вывели его на улицу и передали медикам. Также они эвакуировали людей из ближайших квартир.

Площадь возгорания составила 12 кв. метров. Огонь уничтожил внутреннюю отделку и имущество в квартире.

«В результате пожара гражданин 1975 года рождения погиб», - рассказала сетевому изданию «ПензаИнформ» начальник центра противопожарной пропаганды и общественных связей Заречного Кристина Найденова.

Она указала, что работе пожарных помешали припаркованные в проездах автомобили.

«Автолестница, которая предназначена для эвакуации людей с верхних этажей и подачи стволов на высоту, так и не смогла заехать во двор из-за плотно припаркованных автомобилей жильцов. Ситуацию усугубило и то, что другая автоцистерна, следуя к месту вызова и объезжая автомобиль, который стоял на пути, совершила касательное столкновение с этим транспортным средством. Важно подчеркнуть: звенья ГДЗС уже вели разведку и боролись за жизнь человека в тот момент, когда техника еще только пыталась преодолеть баррикады из личного транспорта», - отметила Кристина Найденова.

По ее словам, это не первый случай в Заречном, когда из-за припаркованных машин пожарные бригады не смогли подъехать к месту возгорания. Каждый такой инцидент ставит под угрозу жизнь и здоровье горожан.