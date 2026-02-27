Из дома на улице Аустрина в Пензе эвакуировали людей

В Пензе вечером в четверг, 26 февраля, произошел пожар в многоэтажке на улице Аустрина. Из здания эвакуировали людей.

Сообщение о ЧП спасатели получили в 17:31. Возгорание произошло в однокомнатной квартире. К тушению огня привлекли 14 человек и 3 единицы техники.

«Выгорела кухня площадью 10 кв. м. Эвакуировано 4 человека», - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

По предварительным данным, причиной ЧП стало нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования.

25 февраля пожар случился в многоэтажке на улице Бородина. Едкий дым быстро распространился по лестничным клеткам, жильцы спешно покинули здание. Предположительная причина возгорания - теплый пол на балконе квартиры на 5-м этаже.