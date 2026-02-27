В Пензенской области объявили «Ракетную опасность»

Днем в пятницу, 27 февраля, в Пензенской области объявили режим «Ракетная опасность». О его введении губернатор Олег Мельниченко сообщил около 12:00.

«Запущены звуковые сирены, речевое оповещение, СМС-оповещение, уведомления в официальных каналах и по телевидению», - предупредил губернатор Олег Мельниченко.

Глава региона напомнил, что при получении такого сигнала необходимо отойти от окон.

При нахождении в здании нельзя пользоваться лифтом. Тем, кто на улице, следует зайти в ближайшее укрытие.

«В безопасном месте нужно оставаться до сигнала «Отбой ракетной опасности», - предупредил Олег Мельниченко.

Чуть позже стало известно, что на территории региона ввели план «Ковер», ограничив прием и выпуск воздушных судов.