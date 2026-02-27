В Пензе пропал 64-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

Волонтеры и родственники разыскивают 64-летнего жителя Пензы Владимира Николаевича Францева. О местонахождении мужчины нет сведений с четверга, 26 февраля.

Ориентировку на пропавшего распространило региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост пензенца 175 сантиметров, телосложение нормальное. У Владимира Францева русые волосы и голубые глаза.

В день исчезновения на нем были светло-зеленая куртка, синие джинсы, черные ботинки и серая шапка.

Мужчина нуждается в медицинской помощи, подчеркнули волонтеры.

Всех, у кого-есть какая-либо информация о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.