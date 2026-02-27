В Пензе пропал 64-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи

Происшествия

В Пензе пропал 64-летний мужчина, нуждающийся в медицинской помощи
Печать
Telegram

Волонтеры и родственники разыскивают 64-летнего жителя Пензы Владимира Николаевича Францева. О местонахождении мужчины нет сведений с четверга, 26 февраля.

Ориентировку на пропавшего распространило региональное отделение поискового отряда «ЛизаАлерт».

Рост пензенца 175 сантиметров, телосложение нормальное. У Владимира Францева русые волосы и голубые глаза.

В день исчезновения на нем были светло-зеленая куртка, синие джинсы, черные ботинки и серая шапка.

Мужчина нуждается в медицинской помощи, подчеркнули волонтеры.

Всех, у кого-есть какая-либо информация о местонахождении пропавшего, просят позвонить по номеру горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
поиск розыск волонтер
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!