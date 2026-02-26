Теплый пол стал причиной пожара в ЖК в Арбекове

Поздним вечером среды, 25 февраля, в многоэтажном доме на улице Бородина случился пожар. Предварительной причиной названо короткое замыкание электрического теплого пола.

Запись происходившего появилась в Сети в 23:05. «Горит «Аристократ» в Арбекове», - пояснил очевидец.

Спасателям сигнал о возгорании поступил в 22:15. Едкий дым быстро распространился по лестничным клеткам, жильцы спешно покинули здание.

«В ходе разведки было установлено, что на балконе в квартире на 5-м этаже происходит горение. Сотрудники МЧС России быстро вскрыли дверь и потушили пожар на площади 2 квадратных метра», - сообщили в ГУ МЧС.

На тушение пожара привлекалось 3 единицы техники и 9 человек личного состава. Пострадавших нет.

В тот же день короткое замыкание стало причиной еще одного пожара - в общежитии на Медицинской, 14а.

Видео - t.me/penza_novosti.