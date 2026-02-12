В Городищенском районе подожгли стоявший в гараже Jaguar

Происшествия

В Городищенском районе подожгли стоявший в гараже Jaguar
В селе Борисовка Городищенского района на улице Нагорной загорелся Jaguar, стоявший в гараже. Сигнал поступил спасателям в среду, 11 февраля, в 12:55.

От Пензенского пожарно-спасательного центра для ликвидации огня привлекались 5 человек личного состава и 1 единица техники, от ГУ МЧС - 6 сотрудников и 2 спецмашины.

В Jaguar выгорело подкапотное пространство на площади 0,8 кв. м. В ЧП никто не пострадал.

«Предварительная причина пожара - поджог», - рассказали в ГУ МЧС России по Пензенской области.

9 февраля в Кузнецке на улице Правды загорелся грузовой автомобиль. Огонь уничтожил моторный отсек машины на площади 1,5 кв. м. В ЧП никто не пострадал.

