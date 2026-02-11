В Кузнецке в ДТП на улице Калинина пострадал человек

В Кузнецке в ДТП на улице Калинина пострадал человек
Во вторник, 10 февраля, в Кузнецке случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

По предварительным данным, в 11:50 на улице Калинина столкнулись два автомобиля: УАЗ и «Нива». За рулем первого находился 58-летний мужчина, вторым управлял 40-летний.

Водитель УАЗа получил травмы и был госпитализирован.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

24 января на улице Белинского в Кузнецке столкнулись «Лада-Гранта» и Kia Rio, в больнице оказались три человека: оба водителя и пассажирка отечественной машины.

