В ГАИ прокомментировали ДТП с пешеходом у «Суворовского»

Происшествия

В ГАИ прокомментировали ДТП с пешеходом у «Суворовского»
Печать
Telegram

В областной ГАИ сообщили подробности ДТП с пешеходом на улице Суворова, которое случилось вечером в среду, 11 февраля.

По предварительным данным, в 18:10 рядом с ТЦ «Суворовский» 24-летний водитель Volkswagen Golf сбил 52-летнюю женщину. Медики госпитализировали ее с травмами.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - рассказали в Госавтоинспекции.

Ранее в Сети пензенцы сообщили о том, что женщину сбили на переходе, где не работал светофор.

«Когда переходили дорогу, шли вчетвером. Первый ряд машин их пропустил, а водитель одной из машин во втором ряду их не заметил и сбил со всей дури», - описал очевидец.

Светофор отключили из-за необходимости замены оборудования.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
пешеход дтп гаи
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!