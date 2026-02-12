В ГАИ прокомментировали ДТП с пешеходом у «Суворовского»

В областной ГАИ сообщили подробности ДТП с пешеходом на улице Суворова, которое случилось вечером в среду, 11 февраля.

По предварительным данным, в 18:10 рядом с ТЦ «Суворовский» 24-летний водитель Volkswagen Golf сбил 52-летнюю женщину. Медики госпитализировали ее с травмами.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - рассказали в Госавтоинспекции.

Ранее в Сети пензенцы сообщили о том, что женщину сбили на переходе, где не работал светофор.

«Когда переходили дорогу, шли вчетвером. Первый ряд машин их пропустил, а водитель одной из машин во втором ряду их не заметил и сбил со всей дури», - описал очевидец.

Светофор отключили из-за необходимости замены оборудования.