В Заводском районе снизили температуру отопления

В пятницу, 13 февраля, на улице Леонова в Пензе прорвало трубу. Из-за этого в ряде домов и соцучреждений Заводского района снизили температуру отопления и горячей воды.

Адреса следующие:

- ул. Леонова, 10, 15, 18, 20, 23, 25;

- ул. Докучаева, 1/27, 3, 5, 7, 9;

- ул. Беляева, 15, 17, 23;

- ул. Фрунзе, 23, 25, 26, 28, 30, 36, 37, 38, 40, 42;

- ул. Ударная, 16, 20, 21/34, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34;

- ул. Воровского, 28, 34, 44, 48/13;

- ул. Циолковского, 7/27, 9, 11, 15, 17.

Холоднее также станет в детском саду № 39 (ул. Ударная, 25, и ул. Беляева, 25а) и отделении стоматологической поликлиники на ул. Леонова, 19.

Ресурсоснабжающая организация уже приступила к ремонту. Срок возвращения к оптимальной температуре не сообщается.