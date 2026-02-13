В Пензенском районе пожар унес жизнь 38-летнего мужчины

В четверг, 12 февраля, в селе Варыпаево Пензенского района случился смертельный пожар. Сигнал о нем поступил в МЧС в 19:10.

На улице Бутырки сгорел частный дом площадью 50 квадратных метров. Потушив огонь, спасатели обнаружили тело 38-летнего мужчины.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического отопительного оборудования», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

В тот же день в селе Татарский Канадей Кузнецкого района полностью сгорел частный дом площадью 160 квадратных метров, пострадал 36-летний мужчина.

По факту ЧП сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются причина и все обстоятельства случившегося.