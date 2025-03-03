В Пензе из автобуса выпала пожилая пассажирка

03.03.2025 | 11:09

В Пензе выясняют обстоятельства происшествия с пассажиркой автобуса марки Scania OmniLink на проспекте Победы.

Все случилось около 12:35 воскресенья, 2 марта. У дома № 57а, рядом с колледжем транспортных технологий, из салона автобуса под управлением 50-летнего водителя выпала 83-летняя женщина.

Пенсионерка получила травмы, ее госпитализировали, сообщили в управлении ГАИ УМВД России по области.

По факту случившегося проводят проверку.

28 февраля на улице Коммунистической в Пензе пострадала 66-летняя женщина, которая пыталась войти в автобус. Шофер не заметил ее, закрыл двери, и ногу пензячки зажало. Водитель тронулся с места - так пенсионерка попала под колесо. Ее доставили в больницу.