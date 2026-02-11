В Колышлее огонь уничтожил кровлю жилого дома

В поселке Колышлей сгорела кровля жилого дома. ЧП случилось во вторник, 10 февраля, сигнал поступил в 14:27.

По данным ГУ МЧС, огонь прошел по площади 150 кв. м внутри деревянного строения. На его ликвидацию привлекалось 11 человек и 3 единицы техники.

Человеческих жертв нет.

Предварительной причиной пожара названо нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

По факту произошедшего в ОНД и ПР Колышлейского и Малосердобинского районов начата проверка.

Утром того же дня выгорели гараж и надворные постройки на улице Железнодорожной станции Асеевской Городищенского района. Причиной могло стать неосторожное обращение с огнем.