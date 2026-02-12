Светофор не работал: у «Суворовского» сбили женщину

Светофор не работал: у «Суворовского» сбили женщину
Вечером в среду, 11 февраля, на улице Суворова, рядом с ТЦ «Суворовский», случилось ДТП с участием пешехода. По словам очевидцев, причина происшествия - неработающий светофор.

Водитель наехал на женщину, переходившую дорогу по зебре, рассказали пензенцы. На фото с места ДТП, опубликованном в Сети, пострадавшая лежит на асфальте. Она жива.

«Когда переходили дорогу, шли вчетвером. Первый ряд машин их пропустил, а водитель одной из машин во втором ряду их не заметил и сбил со всей дури», - описал очевидец.

Официальной информации о случившемся нет.

Ранее стало известно, что из-за аварии в системе электроснабжения отключили светофор на перекрестке улиц Суворова и Кулакова. 10 февраля работу регулировщика наладили.

Однако из-за необходимости замены оборудования выключили светофор на пешеходном переходе в районе остановки «Ул. Шевченко». По данным на вечер 11 февраля, он не работал.

«Отключили и тряпками замотали. Никто никого не пропускает: ни пешеходы, ни водители», - рассказала пензячка.

