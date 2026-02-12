КамАЗ снес остановочный павильон на выезде из Пензы

КамАЗ снес остановочный павильон на выезде из Пензы
На выезде из Пензы, в районе территории Кордон Сурка, случилось необычное дорожно-транспортное происшествие. Информация об аварии появилась в четверг, 12 февраля, в Сети.

«Снес остановку и улетел в кювет: грузовик КамАЗ попал в ДТП на дороге между Шуистом и Ахунским переездом», - уточнили очевидцы.

Судя по кадрам, КамАЗ врезался в дерево, остановочный павильон отнесло к лесу.

О пострадавших не сообщается.

28 января на улице Калинина в Пензе водитель троллейбуса № 105 заехал на остановочную площадку, едва не врезавшись в павильон. Машину развернуло практически поперек проезжей части. Пострадавших не было.

