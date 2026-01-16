В центре Пензы молодой водитель «Гранты» сбил сверстника

Поздним вечером в четверг, 15 января, в центре Пензы случилось дорожно-транспортное происшествие с участием пешехода.

По предварительным данным, в 22:40 в районе площади Маршала Жукова 24-летний водитель автомобиля «Лада-Гранта» сбил сверстника.

Молодой мужчина получил травмы и был госпитализирован.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

10 января на переходе рядом с ТРЦ «Коллаж» на проспекте Строителей чуть не сбили группу людей. Водитель КамАЗа не среагировал вовремя на загорающийся красный сигнал светофора и, чтобы не въехать в «Газель», вырулил на первую полосу, поставив под угрозу жизни пешеходов. Шофера нашли и привлекли к ответственности.