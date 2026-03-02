В Колышлейском районе сгорели жилой дом и пристрой

Вечером воскресенья, 1 марта, в деревне Манцеровке Колышлейского района случился пожар. Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 22:55.

Сгорели деревянный дом площадью 60 квадратных метров и пристрой (36 квадратных метров).

На тушение выезжали 5 сотрудников ведомства, привлекалось 2 спецмашины.

«Предварительная причина - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - сообщили в ГУ МЧС по области.

Никто из людей не пострадал, но, по сообщениям очевидцев, в деревне отключился свет.