В Колышлейском районе сгорели жилой дом и пристрой
Вечером воскресенья, 1 марта, в деревне Манцеровке Колышлейского района случился пожар. Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 22:55.

Сгорели деревянный дом площадью 60 квадратных метров и пристрой (36 квадратных метров).

На тушение выезжали 5 сотрудников ведомства, привлекалось 2 спецмашины.

«Предварительная причина - нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования», - сообщили в ГУ МЧС по области.

Никто из людей не пострадал, но, по сообщениям очевидцев, в деревне отключился свет.

