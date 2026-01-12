Водителя КамАЗа, едва на сбившего людей у «Коллажа», нашли

Автохамы

Водителя КамАЗа, едва на сбившего людей у «Коллажа», нашли
Печать
Telegram

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителя КамАЗа, который 10 января чуть не сбил людей на пешеходном переходе рядом с ТРЦ «Коллаж» на проспекте Строителей.

Инспекторы обратили внимание на размещенную в интернете видеозапись, зафиксировавшую нарушение. Водитель не среагировал вовремя на загорающийся красный сигнал светофора и, чтобы не въехать в «Газель», вырулил на первую полосу, поставив под угрозу жизни пешеходов.

«Трагедии удалось избежать буквально чудом», - подчеркнули в Госавтоинспекции.

Личность нарушителя установили, им оказался 59-летний мужчина. Он признал вину.

В отношении водителя составлен протокол по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора). Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере 1 500 рублей.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
автохамы нарушитель
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!