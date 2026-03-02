В Пензе сотрудники ППС вывели 20 человек из горящего общежития

Сотрудники патрульно-постовой службы пришли на помощь жильцам общежития на Медицинской, 14а, где 26 февраля случился пожар.

Получив сообщение от оперативного дежурного о возгорании, инспекторы отдельной роты ППС лейтенант полиции Александр Зименков и старший сержант полиции Андрей Новоженов выдвинулись к месту происшествия.

Открытый огонь и густой дым, выходившие из окна на 4-м этаже, были видны с улицы. Патрульные приняли решение провести эвакуацию жильцов до прибытия пожарных расчетов. В зоне возгорания они нашли женщину и мужчину и вывели в безопасное место.

«Затем сотрудники ППС продолжили эвакуировать граждан, которые из-за большого количества дыма и огня не могли самостоятельно покинуть здание. В общей сложности правоохранители помогли выбраться из задымленных помещений 20 жильцам, среди которых мужчина-инвалид, пенсионеры и

несовершеннолетние», - сообщили в областном УМВД.

Про словам местной жительницы, на все ушло не больше 10-15 минут, поэтому жертв удалось избежать. Надышавшимся дымом людям быстро оказали помощь.

Огонь потушили сотрудники МЧС. Выгорели 4 комнаты и кухня, общая площадь пожара составила 60 кв. м. Предварительной причиной названо замыкание электрооборудования.