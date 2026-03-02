В Заводском районе снежная лавина с крыши рухнула на машину

В Заводском районе снежная лавина с крыши рухнула на машину
Снег, сошедший с крыши 3-этажного дома № 17 на улице Циолковского, повредил машину пензенца. ЧП произошло в воскресенье, 1 марта, около 22:00.

Снежной лавиной автомобиль буквально отбросило.

По словам владельца, транспортное средство основательно повреждено, выбиты все стекла.

Ранее в областном министерстве ЖКХ и ГЗН сообщали, что, если на машину упал снег с крыши дома, нужно вызывать полицию.

Необходимо установить виновника происшествия: если у дома нет управляющей компании, автовладелец может взыскать ущерб с собственника здания.

Также следует провести независимую экспертизу. После этого направляется претензия собственнику. Если он отказывается возмещать ущерб, нужно обратиться в суд.

