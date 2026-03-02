На улице Свердлова глыба льда пробила лобовое стекло Hyundai

Глыба льда, слетевшая с дома № 30 на улице Свердлова, пробила лобовое стекло припаркованного рядом автомобиля Hyundai.

Фотографии и видео с последствиями ЧП выложили в сеть. Горожане в комментариях отметили, что водителю повезло: его не было в машине.

1 марта в Заводском районе снег, сошедший с крыши 3-этажного дома № 17 на улице Циолковского, повредил автомобиль. ЧП произошло около 22:00, момент попал на видео.

Снежной лавиной машину буквально отбросило. По словам владельца, транспортное средство основательно повреждено, выбиты все стекла.

30 января на улице Ленинградской, 10, в Пензе рухнувшая с козырька балкона наледь убила 52-летнюю женщину, которая находилась на тротуаре.