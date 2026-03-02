В части Терновки отключили отопление и горячую воду

В части Терновки отключили отопление и горячую воду
Днем в понедельник, 2 марта, в части Терновки отключили отопление. Причина - аварийно-восстановительные работы в районе дома № 214 на улице Терновского.

Подача ресурса приостановлена с 12:50, сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

На отсутствие тепла и горячей воды в Сети пожаловались как жители улицы Терновского, так и пензенцы с улиц Терешковой, Пушанина, Экспериментальной, ДОС.

Сотрудники ресурсоснабжающей организации приступили к устранению коммунальной аварии.

Срок возобновления подачи ресурса не называется.

