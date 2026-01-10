В Пензе водитель КамАЗа пронесся на красный и едва не сбил людей

В Пензе на проспекте Строителей водитель КамАЗа едва не снес людей, которые собрались перейти дорогу.

Видео опасного момента на дороге появилось в телеграм-канале «Дорожная обстановка Пензы» в субботу, 10 января.

Пешеходы ожидали зеленого света рядом с ТРЦ «Коллаж». Водитель КамАЗа не среагировал вовремя на загорающийся красный сигнал светофора, и возможности остановиться, не въехав в «Газель», у него уже не было. Чтобы избежать ДТП, он вырулил на первую полосу, поставив под угрозу жизни пешеходов.

Люди, заметив опасность, отступили и упали, а потом поднялись.

«Это, конечно, нарушение. А теперь представьте, если бы он начал тормозить, куда бы его занесло», - прокомментировал кадры пользователь.