У поселка Лесного столкнулись маршрутка и кроссовер

У поселка Лесного столкнулись маршрутка и кроссовер
Вечером в среду, 14 января, в Пензе, в районе поселка Лесного, произошло серьезное ДТП с участием маршрутки № 156 и кроссовера.

Об аварии в Сети рассказали очевидцы. От удара легковая машина вылетела с дороги, у микроавтобуса покорежило переднюю часть.

По словам пензенцев, столкновение было лобовым. Из-за аварии образовалась пробка.

Пока официальной информации о случившемся нет. Количество пострадавших неизвестно.

12 января в Пензе на улице Салтыкова-Щедрина столкнулись УАЗ «Хантер» и Daewoo Matiz. Травмы в аварии получили автолюбительница, управлявшая иномаркой, и ее пассажирка.

