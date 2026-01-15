У поселка Лесного столкнулись маршрутка и кроссовер

Вечером в среду, 14 января, в Пензе, в районе поселка Лесного, произошло серьезное ДТП с участием маршрутки № 156 и кроссовера.

Об аварии в Сети рассказали очевидцы. От удара легковая машина вылетела с дороги, у микроавтобуса покорежило переднюю часть.

По словам пензенцев, столкновение было лобовым. Из-за аварии образовалась пробка.

Пока официальной информации о случившемся нет. Количество пострадавших неизвестно.

12 января в Пензе на улице Салтыкова-Щедрина столкнулись УАЗ «Хантер» и Daewoo Matiz. Травмы в аварии получили автолюбительница, управлявшая иномаркой, и ее пассажирка.