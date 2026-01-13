Пострадали 2 девушки: в Пензе столкнулись УАЗ и Daewoo

На улице Салтыкова-Щедрина в Пензе случилось ДТП с участием двух автомобилей. 2 человека пострадали.

Авария произошла в 8:50 понедельника, 12 января. Сообщение о ней появилось в Сети. Столкнулись УАЗ «Хантер» и Daewoo Matiz. Первой машиной управлял 60-летний мужчина, за рулем второй была 25-летняя девушка.

От удара кузов Daewoo покорежило, у УАЗа помялась передняя часть. По словам очевидцев, автолюбительница на иномарке не справилась с управлением и оказалась на полосе встречного движения.

Как рассказали в областной ГАИ, травмы в ДТП получили водитель Daewoo (девушку отпустили после оказания медицинской помощи), а также 23-летняя пассажирка (ее госпитализировали).

По факту происшествия проводят проверку, выясняются все обстоятельства аварии.