Пострадали 2 девушки: в Пензе столкнулись УАЗ и Daewoo

Происшествия

Пострадали 2 девушки: в Пензе столкнулись УАЗ и Daewoo
Печать
Telegram

На улице Салтыкова-Щедрина в Пензе случилось ДТП с участием двух автомобилей. 2 человека пострадали.

Авария произошла в 8:50 понедельника, 12 января. Сообщение о ней появилось в Сети. Столкнулись УАЗ «Хантер» и Daewoo Matiz. Первой машиной управлял 60-летний мужчина, за рулем второй была 25-летняя девушка.

От удара кузов Daewoo покорежило, у УАЗа помялась передняя часть. По словам очевидцев, автолюбительница на иномарке не справилась с управлением и оказалась на полосе встречного движения.

Пострадали 2 девушки: в Пензе столкнулись УАЗ и Daewoo

Как рассказали в областной ГАИ, травмы в ДТП получили водитель Daewoo (девушку отпустили после оказания медицинской помощи), а также 23-летняя пассажирка (ее госпитализировали).

По факту происшествия проводят проверку, выясняются все обстоятельства аварии.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп водитель пассажир
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!