Из окна дома на улице Карпинского выпала женщина

В четверг, 15 января, в Пензе на улице Карпинского из окна дома № 32а выпал и разбился насмерть человек, сообщили очевидцы в соцсетях.

Кадры с места трагедии появились в соцсетях.

Информацию подтвердили в областном следственном управлении СКР.

«В следственном отделе по Ленинскому району г. Пензы проводится проверка по факту смерти 34-летней женщины, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - сообщили в управлении.

1 декабря на проспекте Победы в Пензе из окна дома № 140 выпала 74-летняя женщина. Она получила множественные переломы. Приехавшие на место медики констатировали смерть пенсионерки.