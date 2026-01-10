Соцсети: в Тамале поезд насмерть сбил человека

В Тамале произошла трагедия на железнодорожных путях. Поезд насмерть сбил девушку.

Об этом сообщили очевидцы в Сети. К посту они прикрепили видео, сделанное на железнодорожном переезде. Рядом с телом погибшей собрались люди.

Пока официальной информации о случившемся нет.

13 июля 2025-го в Пензе под поезд попал мужчина. Это случилось на перегоне Пенза-I - Пенза-IV.

Мужчину сбил пассажирский состав, от полученных травм он скончался на месте. По словам очевидцев, это произошло в районе улицы Ленина, погибший был молодым.

В начале ноября на станции Танеевка (Лунинский район) поезд сбил 71-летнюю пенсионерку. Пожилая женщина получила травмы, ее доставили в больницу.

UPD: в Западном МСУТ СК РФ прокомментировали трагедию в Тамале. Все случилось около 20:00 9 января. Под колесами поезда, следовавшем по маршруту Кирсанов - Ртищево, погибла женщина 1983 года рождения. По предварительным данным, она переходила пути в неположенном месте.

По факту несчастного случая проводят проверку.