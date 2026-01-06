Под Пензой обнаружен упавший беспилотник

Под Пензой обнаружен беспилотник, также попавший под действие средств радиоэлектронной борьбы, сообщил губернатор Олег Мельниченко в 12:15 вторника, 6 января.

Место оцеплено, там работают службы экстренного реагирования.

«Еще раз напоминаю о запрете на съемку, а также распространение фото и видео, связанных с применением и местом посадки беспилотных летательных аппаратов. Не становитесь пособниками врага, доверяйте только проверенной информации», - обратился губернатор к жителям региона.

Утром Олег Мельниченко сообщил, что на территории Пензы силами РЭБ была подавлена работа 5 беспилотников.

В 23:28 5 января стало известно, что в небе над Пензенской областью силами ПВО Министерства обороны РФ сбиты 3 беспилотных летательных аппарата.

Таким образом, всего за минувшие сутки на территории региона было уничтожено 9 БПЛА.