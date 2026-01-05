Над Пензенской областью сбили 3 беспилотника

В небе над Пензенской областью силами ПВО Министерства обороны РФ сбиты 3 беспилотных летательных аппарата, сообщил губернатор Олег Мельниченко в 23:28 понедельника, 5 января.

Разрушений и пострадавших нет, уточнил глава региона.

Незадолго до этого, в 22:25, Росавиация объявила о введении ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пензы.

Несколько дней назад, в ночь на 2 января, над регионом также сбили беспилотник. Он упал за территорией населенного пункта, обошлось без пострадавших.

Тогда БПЛА тоже был уничтожен силами ПВО Минобороны РФ.